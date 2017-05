La curiosità di 40 bambini dà inizio ad Idea.Lab

Ha ufficialmente aperto le sue porte Idea.Lab, il nuovo laboratorio territoriale per l’occupabilità di Busto Arsizio. Sono stati 40 bambini a tenere a battesimo la struttura ospitata all’interno dei Molini Marzoli durante un evento dedicato al coding.

Una mattinata di gioco per i ragazzi che in questo modo hanno imparato i primi rudimenti della programmazione web, ma non solo. I piccoli programmatori sono rimasti anche affascinati dalle altre strumentazioni che Idea.Lab offre: dalla stampa 3D alla realtà virtuale aumentata.

Il laboratorio si candida infatti ad essere un polo in cui tecnologie all’avanguardia saranno a disposizioni di chiunque voglia implementare le sue capacità, conoscere nuove strumentazioni o imparare qualcosa che non sa. Il tutto accompagnato dalla presenza fissa di esperti e tutor in grado di aiutare e consigliare.

Le attività di Idea.Lab entreranno a regime dopo l’estate, ma già nelle prossime settimane sono tante le iniziative in programma. L’elenco completo si può consultare sul sito, cliccando qui.