La fanfara dei bersaglieri Tramonti compie cinquant’anni

bersaglieri foto

Si percepisce un insolito fervore nel comitato organizzatore in vista delle celebrazioni del 50° di fondazione della fanfara dei bersaglieri “N. Tramonti – M. Crosta” di Lonate Pozzolo ciò è certamente motivo d’orgoglio per la comunità locale nonché per i promotori e i fanti piumati della Sezione.

L’organizzazione tende sia a programmare che a pubblicizzare l’evento che si terrà in Lonate Pozzolo, il 7/8/9 luglio 2017, con inizio venerdì 7 alle ore 19.30 presso l’area festeggiamenti della Pro Loco, in località Cerello (via Po), con esibizione della fanfara “Tramonti – Crosta” alle ore 21.30.

Sabato 8, alle ore 18.30, in S. Antonino Ticino, Chiesa Parrocchiale, ci sarà l’arrivo della Fiaccola Votiva proveniente dal Sacrario biellese di A. Lamarmora, fondatore del Corpo dei Bersaglieri, accompagnata dal Gruppo Sportivo Carlo Regina di Legnano. In serata nel cortile del Palazzo Comunale lonatese alle ore 20.30, è previsto il benvenuto alle autorità. Seguirà, alle ore 21.00, il gran concerto della fanfara. (In caso di pioggia il concerto verrà effettuato c/o il Teatro dell’Oratorio maschile via Papa Giovanni XXIII)

Domenica 9, cuore della manifestazione avverrà il Raduno Provinciale Bersaglieri, previsto per le ore 9.00 l’arrivo delle fanfare e radunisti. Seguirà il rinfresco di accoglienza alle scuole di via Dante – sede del Comando Tappa. Alle 9.30 inizierà l’ammassamento lungo il Viale Rimembranze con trasferimento all’omonimo Parco, l’accensione del tripode darà inizio alla Cerimonia Ufficiale.

Alle 11.00 si terrà la sfilata per le vie cittadine con parata di corsa in Piazza S. Ambrogio e con deflusso finale lungo via Cavour. Alle 13.00, al Parco Museo di Volandia sarà servito il pranzo. (Via per Tornavento, Case Nuove di Somma Lombardo).

Partecipano a questo Raduno numerose sezioni di Bersaglieri, di Lombardia, Piemonte e Veneto, con i loro Labari e le seguenti Fanfare ed i seguenti gruppi al momento registrati:

Fanfare: – “A. Caretto” di Bedizzole – “G. Colombo” di Lecco – “A. Vidoletti” di Vergiate – “G. Giudici” di Palazzolo sull’Oglio – “S. Pontieri” di Roccafranca – “N. Tramonti – M. Crosta” di Lonate Pozzolo.

Gruppi al momento gia’ registrati : Carosello Storico “I Tre Leoni” di Somma L. do – Gruppo Storico “Amaltea” – “Veicoli Storici” di Oltrona San Mamette e Turbigo – Pattuglia ciclisti “Carlo Regina” di Legnano – Pattuglia Ciclisti di Busto Arsizio – Cappellone Storico di Busto Arsizio.

In occasione di questo importante traguardo della Fanfara sarà allestita una “MOSTRA FOTOGRAFICA” al Centro Parco del Ticino a Tornavento, Ex Dogana Austroungarica, dal 23 Giugno al 3 Luglio 2017, e poi a seguire presso il Palazzo Comunale di Lonate Pozzolo.