La festa dei nasi rossi: in piazza i clown di corsia

Si svolgerà domenica 21 maggio in tutta Italia la 13° Giornata del Naso Rosso, immancabile appuntamento organizzato da VIP Italia Onlus, che vedrà scendere in piazza 57 associazioni VIP presenti sul territorio nazionale.

Oltre 4000 volontari clown che settimanalmente prestano servizio in circa 200 ospedali e strutture sociosanitarie in Italia e con diversi progetti favoriscono l’integrazione, la collaborazione e la cooperazione nel rispetto delle diversità, invaderanno le piazze italiane testimoniando i valori del Viviamo in Positivo e dedicandosi alla raccolta fondi per sostenere i progetti nazionali e la formazione dei volontari.

La Giornata del Naso Rosso (GNR) nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei Progetti di ViviamoInPositivo Italia Onlus. Riconoscere i volontari clown VIP è semplice: indossano il camice con la scritta ViviamoInPositivo sulla schiena, colletto rosso, maniche a righe bianche/gialle e bianche/verdi e sono muniti di tesserino identificativo

Trova la piazza più vicina a te sul sito www.giornatadelnasorosso.it