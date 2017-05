La fiesta latina è arrivata a Somma

Il Latin Street Food a Somma Lombardo

La squadriglia degli scout “Cinghiali del Somma L.do 1″ ha visitato l’International Latin Street Food che da venerdì 5 a domenica 7 anima il centro di Somma Lombardo. Una visita al termine della quale ci hanno inviato questo reportage.

Nel weekend dal 5 al 7 maggio il comune di Somma Lombardo ospita l’International Latin Street Food: parte del centro città viene chiuso per lo svolgimento dell’evento.

Noi ragazzi del gruppo Scout del Somma Lombardo 1 abbiamo deciso di fare qualche domanda ai ristoratori durante la giornata di sabato: una giornata piovosa che non ha impedito la buona riuscita dell’evento. I venti food truck presenti offrono una varia proposta gastronomica: dalle paellas spagnole alle picanhas brasiliane fino a qualche piatto italiano.

Chiediamo a una ragazza spagnola la sua esperienza in questo campo. «Ho iniziato un anno e mezzo fa -racconta- abitavo in Spagna con una mia amica italiana, lei mi ha convinto a venire in Italia e iniziare questa bella esperienza». Dopo alcuni minuti andiamo al chioschetto dei churros gestito da una signora peruviana, ne compriamo qualcuno e ne approfittiamo per fare qualche domanda: «Lavoro in cucina da nove anni me partecipo a questi eventi da un anno.Ieri è stato bello vedere tutta quella gente che si divertiva e provava i nostri piatti».

Questo grande successo ci viene spiegato dall’organizzatrice dell’evento, Michela Ferro: «Venerdì abbiamo avuto un successo grandioso, oltre le aspettative: una serata frenetica ma molto divertente. Purtroppo oggi piove, ma questo format prevede ballo, musica e cibo da strada. Abbiamo scelto Somma perché il comune ci ha dato la sua disponibilità ad ospitare un evento del genere; la zona è molto suggestiva: il castello ha un bel richiamo dal punto di vista di comunicazione nei media e sui social. Le aspettative per domenica sono molto alte».

Continuando il nostro giro, incontriamo un ragazzo brasiliano che ci spiega la sua offerta gastronomica raccontandoci brevemente la storia culinaria del Brasile. Inoltre «Somma Lombardo è un bel punto strategico: è vicina a Malpensa, circondata da grandi città come Gallarate è collegata a molte vite di comunicazione. Ieri è stata una grande giornata, peccato per oggi, ma la musica e rappresentare il tuo paese grazie al cibo ti riempiono di gioia».

La musica è uno degli elementi di questa festa, nonostante la leggera pioggia del pomeriggio, alcune persone ballavano e si divertivano. L’International Latin Street Food è un evento da non perdere, si possono incontrare cibi e culture diverse di paesi diversi dal nostro, dove il divertimento è l’ingrediente principale.