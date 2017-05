La Filarmonica Ponchielli in concerto

orchestra ponchielli diversamente abili

Domenica 7 maggio, alle 17, la Filarmonica Ponchielli di Vedano Olona si esibirà a La Residenza con il suo repertorio più classico, fatto di brani tipicamente bandistici, ma anche grandi colonne sonore e riarrangiamenti pop.

La Ponchielli dal 1836 si propone di diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e tra gli adulti, ampliando la conoscenza della cultura musicale, allargando gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali in campo musicale affinchè sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.