La fisarmonica di Vladimir Denissenkov in concerto al Maga

Sabato 20 maggio 2017, alle ore 21.00, il Museo MA*GA di Gallarate ospita il concerto per fisarmonica di Vladimir Denissenkov. È questo il secondo appuntamento del ciclo d’incontri, organizzato in collaborazione con gli Amici del Caffè Teatro, che spazia dalla musica, alla letteratura, al teatro.

Vladimir Denissenkov è nato in Ucraina, nella regione della Bucovina, da genitori russi; dopo aver terminato gli studi presso il conservatorio di Mosca, nel 1979 ottiene riconoscimenti per l’utilizzo del bajan (una fisarmonica cromatica a bottoni di tradizione russa), culminati con la nomination di miglior fisarmonicista mondiale in una rassegna di musica etnica e tradizionale tenutasi a Caracas nel 1981.

Dal 1995 vive a Milano e lavora stabilmente in Italia, sia in veste solistica sia con i suoi gruppi, ha stretto collaborazioni artistiche con Fabrizio De Andrè, Moni Ovadia, Ludovico Einaudi.

Ingresso € 10,00

Il programma continuerà giovedì 25 maggio, alle ore 21.00, con lo spettacolo I migliori quadri della nostra vita, in cui Leonardo Manera e Carlo Vanoni, ciascuno utilizzando il proprio linguaggio, narrano la storia dell’arte in modo fresco e innovativo (Ingresso € 10,00).

Associazione Culturale Amici del Caffè Teatro

Dopo 30 anni passati sul palcoscenico di uno dei templi del cabaret italiano dove sono nati artisticamente Aldo Giovanni e Giacomo, Ale e Franz e cresciuti grandi professionisti quali Antonio Albanese, Luciana Littizzetto, per citarne alcuni, gli “Amici del Caffè Teatro” tornano in scena con una veste rinnovata. Obiettivo: dare spettacolo. E farlo bene. (www.caffeteatro.com)

Gallarate (VA), maggio 2017

MA*GA

Via Egidio De Magri 1

21013 Gallarate VA

www.museomaga.it

INFO E PRENOTAZIONE

prenotazione@amicidelcaffeteatro.com

tel. 371 376 52 57