La Lega cambia Garzonio, da Mauro a Luciano

Nuovo direttivo per la Lega Nord di Casorate Sempione: il congresso ha eletto segretario Luciano Garzonio, che sarà affiancato dai consiglieri Elisabetta Bianchi, Elisa Mietto, Tiziano Ghiringhelli, Mauro Garzonio.

Il segretario della circoscrizione Mario Cervini ha ringraziato il segretario uscente Mauro Garzonio, per il suo impegno e per la sua disponibilità nei sei anni di segreteria, associando anche un plauso «per il suo ottimo lavoro di delegato alla sicurezza dell’amministrazione in carica a Casorate».

Il segretario di circoscrizione ha ben accolto una delle priorità della nuova segreteria “aumentare il numero dei sostenitori ” , un punto molto caldeggiato da Cervini per tutta la sua circoscrizione. «Casorate è una sezione storica – afferma Cervini – e sicuramente il nuovo segretario dalle prime parole ha capito che il suo mandato dovrà essere incentrato a mantenere tale lustro alla sezione

Incontri a tema, presenza sul territorio , sede aperta sono queste le premesse per il lavoro dei prossimi tre anni».