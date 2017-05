La mappa della vittoria di Renzi in provincia di Varese

Foto varie

Domenica il Partito Democratico ha sancito con le primarie la nomina di Matteo Renzi a segretario del partito con una netta maggioranza.

In provincia di Varese gli elettori che si sono recati alle urne del partito sono stati 15mila e hanno sancito, anche qui, la vittoria di Renzi con il 76% dei consensi sullo sfidante Andrea Orlando (Michele Emiliano non era riuscito a presentare la sua candidatura).

Sulla base dei risultati abbiamo ricostruito la mappa del voto PD in provincia di Varese con i risultati comune per comune per i due candidati in lizza, partendo dai due estremi: Castronno, risultato il comune più renziano con l’86% di voti per l’ex premier, e Casorate Sempione, dove Orlando ha conseguito il suo risultato più alto, comunque fermo al 39%.

Ecco il dettaglio con le percentuali di voti:

La mappa del voto:

I dati dei singoli comuni: