La mediazione familiare nella gestione delle crisi di coppia

coppia di fatto apeertura

L’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Varese in collaborazione con TESEO – Centro di Consulenza per la Famiglia – organizza un Convegno multidisciplinare presso il centro congressi DE FILIPPI di Varese, Via Brambilla 15 per il giorno venerdì 9 giugno 2017 ad ore 9,00

Il tema del Convegno è di particolare attualità: “Famiglie in crisi tra giurisdizione e soluzioni alternative” e fa riferimento precipuo alla mediazione familiare, cioè al complesso dei procedimenti strutturati volti alla riorganizzazione delle relazioni familiari nella prospettiva o ad esito di un conflitto familiare in sede giudiziaria.

Tali procedimenti si svolgono innanzi ad un soggetto terzo e imparziale (il mediatore familiare) che accompagna e orienta le parti in termini agevolativi di una soluzione.

Il procedimento ha carattere di assoluta riservatezza tra partecipanti, mediatore e professionisti ausiliari del mediatore e vuole portare i componenti della famiglia che si appresti a subire o abbia subito l’esperienza di un conflitto giudiziario, al dialogo e all’ assunzione delle decisioni più opportune nell’ interesse dei singoli componenti e della famiglia.

Il Convegno è organizzato in convenzione con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia e ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e dell’Associazione degli Avvocati di Famiglia della Lombardia.

Gli Avvocati relatori (Avv Cesare Bulgheroni che illustrerà il tema generale del Convegno “Famiglie in crisi tra giurisdizione e soluzioni alternative” – Avv Antonella De Peri su “Il ruolo dell’avvocato nella risoluzione dei conflitti”) porranno al centro delle loro esposizioni il rapporto tra istituzioni e persone.

I Magistrati del Tribunale di Varese (Dott Roberta Sperati – “Il ruolo del Giudice nelle separazioni “ e Dott Alberto Longobardi “ La competenza del Giudice Tutelare in materia di separazione” ) incentreranno l’ attenzione sul ruolo giudicante e su quello di supporto e supplenza nelle decisioni riguardanti la famiglia.

Le Psicologhe e Psicoterapeute Dott Laura Testa, Dott Marzia Brusa e Dott Marina Franzetti esamineranno alcuni tra i temi più caldi del rapporto complesso tra conflitto giudiziario e relazionalità

Seguirà una tavola rotonda dove il confronto tra funzioni diverse partecipi dello stesso conflitto possa convergere in indicazioni di natura più strettamente operativa.