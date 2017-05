La Nato porta i doni al Ponte Del Sorriso

La Nato al Ponte del Sorriso

Due scatoloni stracolmi di bellissimi giochi sono giunti oggi in pediatria tra lo stupore e la gioia dei bambini.

Scatole di Lego per maschi e femmine, bambole di Frozen, macchine e tanto altro ancora. Alcuni bambini hanno scelto il loro regalo in sala giochi, mentre gli altri li hanno ricevuti direttamente in camera.

Una gradita visita organizzata dalla fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus grazie alla A.S.D. NRDC Italy, cycling team, che ha voluto donare tanti sorrisi ai bambini ricoverati.

La squadra ciclistica del Comando Nato di Solbiate Olona è composta da una trentina di ciclisti attivi e militari che interpretano il nobile sport sulle due ruote non solo dal punto di vista agonistico ma anche da quello sociale finalizzato alla beneficenza. La Nrcd Italy, che raggruppa forze multinazionali rapidamente schierabili, mobili e flessibili, comprende personale militare altamente qualificato ma anche di grande cuore.

I militari sono arrivati sulle due ruote da Busto Arsizio con il loro team manager scortati da un’auto messa a disposizione dalla concessionaria Paglini e accompagnati dalla Protezione Civile di Tradate.

Dopo aver consegnato i giochi, gli atleti NATO si sono cimentati in una faticosa impresa, quella di costruire fiori di carta insieme ai bambini.

E così tanta sana allegria nel vedere questi uomini alle prese con carta e colla, ha invaso il reparto.