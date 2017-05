La pioggia non ferma la solidarietà

In tanti per una delle cene più solidali in programma nel calendario degli eventi varesino. Nonostante la pioggia infatti, la grande tavolata dell’iniziativa “Aggiungi un pAsto a tavola” si è riempita di commensali.

Davanti alla Basilica di San Vittore, in tanti hanno partecipato all’evento inserito nel cartellone del weekend di VareseSolidale, a sostegno delle associazioni che si occupano di distribuzione di alimenti e dell’avviamento allo sport di persone diversamente abili. Presente il Sindaco Davide Galimberti e tanti altri personaggi della politica per un’iniziativa da vivere insieme.

Dopo l’apertura dell’evento, a cura di Enzo Iacchetti nella giornata di giovedì infatti, il clou della manifestazione si è tenuto questa sera. Un programma che si intreccia con gli eventi dedicati ai festeggiamenti per San Vittore – Qui il programma

VareseSolidale continua domenica 7 maggio, alle 21, con la serata dedicata al teatro sacro. Alla tensostruttura di piazza San Vittore, verrà proposto il reading, con accompagnamento musicale, del testo “Vita di Maria” di Rainer Maria Rilke. Lo spettacolo curato ed interpretato da Claudia Donadoni e Sergio Stefini, racconta la vita di Maria attraverso le liriche del poeta boemo e alcuni passaggi tratti dai Vangeli Apocrifi. Le musiche, eseguite dal vivo sono in parte composte appositamente per il testo di Rilke dal maestro Giovanni Bataloni; altre sono elaborazioni di temi gregoriani e corali luterane. L’ingresso è libero, e lo spettacolo si terrà anche in caso di maltempo essendo la tensostruttura interamente chiudibile ed anche riscaldabile.