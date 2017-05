La Pro Loco: “Per il Teatro saranno considerate tutte le candidature”

cuasso - nuovo teatro e marina de julii

Dopo la lettera aperta di Marina De Juli e Gianni Brignani, il nuovo direttivo della Pro Loco di Cuasso al Monte, pubblica una risposta ufficiale per chiarire la situazione in merito alla nomina del nuovo direttore artistico del Nuovo Teatro.

“Il consiglio direttivo della Pro Loco Cuasso ritiene doveroso un chiarimento dopo le numerose lettere apparse sui quotidiani in questi giorni.

“In seguito alle dimissioni dell’uscente Direttore artistico (di cui non si sono ricevute ad oggi le dimissioni formali), il nuovo direttivo informa che, per ovvi motivi organizzativi (elezioni avvenute il 26 aprile 2017) non è ancora stato nominato un adeguato sostituto – si legge nel documento – La Pro Loco si riunirà prossimamente per prendere tale decisione considerando attentamente e seriamente tutti gli eventuali candidati che vorranno proporsi per tale ruolo. In uno degli articoli pubblicati è stato fatto il nome di una candidata; il consiglio ed il Presidente tengono a precisare che, nonostante tutte le polemiche, la suddetta è tutt’ora un’eccellente candidata alla Direzione artistica e la sua candidatura sarà certamente presa in considerazione, tenendo presente anche il lavoro svolto con il teatro dei ragazzi”.

“La validità dell’offerta formativa e culturale del teatro non è mai stata messa in discussione – conclude il documento firmato dal nuovo direttivo – e tutti i consiglieri si impegneranno concretamente per fare in modo che questa bella realtà cuassese possa continuare. Onore e merito va a chi ci ha preceduti”.