La Puttart di Monti protagonista in via Bagaini

Quella inaugurata oggi con i putti di Silvio Monti è l’ottava mostra proposta dallo Spazio Lavit sotto il cappello dell’Orto d’arte.

Con l’architetto anche Franco Prevosti che oltre vent’anni fa aveva per primo proposto a Varese le opere esposte ora nel giardinetto di Edil 3.

“Sono alla ricerca di qualcosa di più profondo. – Ha raccontato Monti di fronte ad alcuni cittadini e al sindaco Davide Galimberti – In fondo abbiamo tutti nel cassetto dei progetti segreti che non conosciamo e li scopriamo al momento che ci esprimiamo. Quella è la patologia che ci fa sopravvivere sperando di rappresentare qualcosa di noi stessi. Se avessi continuato solo con i putti sarebbe stato monotono e sarebbe diventato un lavoro. Ho scelto di fare l’artista perché voglia di lavorare non l’ho mai avuta e come i bambini voglio provare ancora la gioia”.