La reliquia della Santa Madre Teresa di Calcutta a Solbiate Arno

Una delle reliquie della Santa Madre Teresa di Calcutta sarà a breve residente nella Parrocchia di S.Maurizio a Solbiate Arno.

A darne l’annuncio il parroco, don Paolo Croci, che in queste settimane ha lavorato in gran riserbo per preparare questo “regalo” alla sua comunità molto legata alla Santa.

“La Reliquia della Santa che risiederà nella nostra parrocchia – racconta don Paolo – è una reliquia di primo classe, si tratta di una piccola parte dei capelli posizionati a forma di croce. Non è il tipo o la dimensione della reliquia a essere importante, – continua il parroco – ma piuttosto la fede e la preghiera che essa suscita. Attraverso la comunione dei santi – conclude – è quella stessa persona che ci sta vicino, che ci benedice e che prega per noi.”

Per accompagnare questo evento straordinario don Paolo ha creato un percorso di approfondimento: dal 22 maggio si potrà visitare all’interno della Chiesa Parrocchiale la mostra “Lo facciamo per Gesù – Madre Teresa, la mistica dei poveri”, realizzata dalla redazione di Mondo e Missione – il mensile del Pime. 15 pannelli che presentano fotografie sulla vita e l’opera di Madre Teresa e delle Missionarie della Carità, abbinate a frasi della Beata, attinte da suoi libri.

Giovedì 25 maggio dopo il Rosario delle ore 20.30, ospiteremo nella Chiesa Parrocchiale mons. Giovanni Giudici, vescovo emerito di Pavia, che parlerà di “Madre Teresa, modello di vita per tutti”.

Sabato 27 al termine della S. Messa delle ore 18.30 l’esposizione solenne della reliquia della Santa Madre Teresa.

Sempre sabato, alle 21.00 – Sala della Comunità – andrà in scena il Musical “La grande anima dell’India” della compagnia teatrale Anime Semplici. Una rivisitazione del musical di Michele Paulicelli, ispirato alla vita di Santa Madre Teresa.