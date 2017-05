La Sab Volley scalda i motori per la finale promozione

Foto varie di pallavolo

Appuntamento con la storia per la SAB Grima Legnano: la squadra di coach Andrea Pistola si gioca infatti a Pesaro – ore 17 – la prima gara della finale playoff promozione per salire in Serie A1 femminile contro la MyCicero. Gara 2 si giocherà al PalaYamamay di Busto Arsizio mercoledì 10 maggio. L’eventuale Gara 3 sarebbe nuovamente al PalaCampanara, sabato 13 maggio.

Il grande entusiasmo che respirano i supporters della SAB si riflette nelle parole della centrale Fabiola Facchinetti, che presenta così il match: «Per noi già solo poter preparare questo match è una grande soddisfazione. Abbiamo voglia di giocarcela perché si tratta di un appuntamento unico. Pesaro è forte e ha molta esperienza, ma noi siamo pronte».

La MyCicero Pesaro arriva a questo match carica dopo la sconfitta in semifinale playoff lo scorso anno. Il coach Matteo Bertini può contare su un gruppo molto forte, capace quest’anno di vincere 21 sfide, perdendone solo 5. Anche per il team marchigiano si tratta della prima finale, motivo in più per puntare al successo nella serie.

Gara 1 sarà diretta da Giuseppe De Simeis di Lecce e Maurizio Merli di Terni e sarà possibile seguirla in diretta su LVF TV, la web tv ufficiale di Lega Pallavolo Serie A Femminile. I biglietti per la prima gara saranno in vendita al PalaCampanara di Pesaro, al prezzo di 5 euro, ridotto a 1 euro per i ragazzi da 14 ai 18 anni e gratis per gli under 14. La prevendita per Gara 2 invece partirà nelle prossime ore online (CLICCA QUI) e nei punti vendita adibiti.