La sesta edizione di Ri…giocando

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Caronno Pertusella nell’ambito degli obiettivi istituzionali prefissati intende proseguire la propria azione di educazione delle nuove generazioni all’uso consapevole e responsabile delle risorse.

Per questo ripropone il riciclo di oggetti propri usati ma ancora in buone condizioni il giorno 6 maggio 2017, dalle ore 15.00 alle 18.00 ripresentando il “mercato” del giocattolo usato, denominato “Ri…Giocando” giunto alla sua sesta edizione, presso il Parco della Resistenza di Via Avogadro che coinvolgerà i bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie del Comune.

L’iniziativa, che si colloca nel progetto finalizzato alla riduzione dei rifiuti per la salvaguardia dell’ambiente, si basa sul principio dello scambio di un bene; principio che aiuterà i bambini a capire che la logica del possesso risulta marginale rispetto al valore della solidarietà.

Questa iniziativa verrà organizzata avvalendosi sempre della preziosa collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio.

Il giorno del mercato verrà inoltre allestita, presso il parco della Resistenza del Parco di Via Avogadro, l’ “Ecobanca” che consegnerà ai bambini tanti gettoni, quanti sono i giochi consegnati nei punti di ritiro individuati.

Durante la manifestazione saranno presenti i seguenti stand:

“Bolle giganti di sapone”

“Ecoarte” – punto d’arte in cui verranno dimostrate tecniche di arte e immagine sul tema del riuso con l’Associazione Fare Arte;

“Ecolab” – laboratorio di realizzazione di bambole di pezza

“Gli aquiloni di Edo” con il quale i bambini impareranno a costruire aquiloni utilizzando della plastica riciclata.

La Protezione Civile coinvolgerà i bambini presenti con la dimostrazione di alcune delle loro attività.

Gli Ecovolontari invece insegneranno ai bambini come realizzare nuovi e simpatici oggetti utilizzando del materiale da riciclo.

Alle ore 16.30 circa avverrà la distribuzione delle merende e alle 17,30 la premiazione nella quale l’Amministrazione Comunale rilascerà l’attestato alla Scuola Riciclona, scelta sulla base dei gettoni raccolti e un premio di partecipazione per tutte le scuole a riconoscimento dell’impegno.