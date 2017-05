La settimana delle piogge

È la primavera, bellezza: quella mezza stagione che ti fa girare con ombrello e soprabito, e tentare di dare una fiammata al camino.

Poi se arriva il sole scoppia l’estate e il caldo la fa da padrone.

Esistono poi settimane dove il cielo rimane sempre un po’ grigio e quella che si affaccia è una di quelle.

SITUAZIONE – Ecco cosa succede, e ce lo spiega il Centro Geofisico Prealpino: “Una bassa pressione sta transitando sulla regione Padano-Alpina con nuvole e rovesci. In seguito soleggiato e asciutto. Nuovo peggioramento delle condizioni meteo a partire da Mercoledì con precipitazioni nelle giornate successive”.

PREVISIONI – Oggi, lunedì “coperto al mattino con rovesci. Nuvolosità irregolare in giornata più estesa sulla Lombardia est con rovesci tra Valtellina, Orobie e Garda. Temperature senza variazioni”.

Martedì: “Nella notte nuvoloso con rovesci e temporali più probabili sulla pianura. In seguito soleggiato con piovaschi solo tra Valtellina e Orobie. Temperature massime in lieve aumento”.

Mercoledì: “Nuvolosità irregolare via via estesa. Asciutto in giornata e prime piogge in serata a partire da Verbano e Lario. Temperature massime in lieve calo”.

TENDENZA – “Giovedì 11 e venerdì 12 maggio: molto nuvoloso o coperto. Piogge e temporali. Neve fino a 2000m. Temperature massime in calo”.

Le temperature resteranno basse, soprattutto le minime attorno ai 9 gradi, con qualche picco di massima attorno ai 24, 25, ma mercoledì.