La Sport Management cerca l’ultima vittoria alle “Manara”

Dopo la pausa per le nazionali torna la Serie A1 di pallanuoto, giunta alla penultima giornata di campionato. Sabato 6 maggio la BPM Sport Management affronterà in casa la S.S. Lazio: già sicura del terzo posto che vale i playoff, la squadra di Busto Arsizio si prepara in vista dei quarti di finali da disputare alle Final Six di Torino dove se la vedrà, giovedì 18 maggio (ore 19), con la Rari Nantes Savona.

La Lazio arriva alle Piscine Manara vogliosa di strappare tre punti importanti per provare a uscire dalla zona playout e guadagnare così la salvezza in via diretta. «Stiamo continuando con la preparazione in vista dello spareggio campionato. Ciò non toglie che sabato 6 puntiamo a vincere contro una squadra ancora in lotta e che sta facendo benissimo» commenta alla vigilia l’allenatore della BPM Marco “Gu” Baldineti. «Per la terza volta – prosegue – affronteremo Savona ai playoff e nei due precedenti abbiamo avuto la meglio, intendiamo ripeterci».

Parole cariche di attesa anche per il centrovasca Giacomo Bini: «Il nostro obiettivo è arrivare in finale e stiamo lavorando bene per questo scopo. Prima però vogliamo regalare una vittoria ai nostri tifosi nell’ultima partita casalinga con la Lazio». Il pallanuotista fiorentino prosegue stilando il bilancio stagionale: «Sicuramente è stato un anno positivo. Certo, le sconfitte in Coppa Italia ed Euro Cup sono state dure da metabolizzare, ma è per questo che siamo così carichi per i playoff».

L’appuntamento quindi è per domani – sabato alle Piscine Manara alle ore 18. Il match sarà diretto dagli arbitri D’Antoni e Pascucci.

SERIE A1 (25a giornata)

Programma: Acquachiara-Roma Vis Nova, Bogliasco-CC Napoli, Lazio-Sport Managament, Ortigia-Savona, Posillipo-Trieste, Pro Recco-AN Brescia, Torino ’81-Quinto.

Classifica: Pro Recco 72; Brescia 67; SPORT MANAGEMENT 58; Posillipo 49; Canottieri Napoli 45; Savona 35; Trieste 28; Acquachiara 25; Ortigia 23; Lazio 20; Bogliasco, Torino ’81 19; Roma Vis Nova 18; Quinto 7.