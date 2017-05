La squadra di Cunati scende in campo

Foto varie

Dopo la presentazione di Marilena Cunati alla guida della lista di coalizione fra “Lega Nord” e “Progetto in Comune” scende in campo anche la sua squadra, la lista dei dodici candidati che la accompagneranno alle elezioni amministrative di giugno.

La presentazione è arrivata venerdì 5 maggio alla sala polivalente di villa Molino con l’obiettivo “di prenderci carico dei problemi dei sumiraghesi”, come ha spiegato Marilena Cunati. “In questi anni è mancata l’attenzione al cittadino – ha detto la candidata sindaco -. Va bene preoccuparsi della gestione economica del Comune ma noi siamo qui per portare attenzione alla persona e al cittadino”.

Per realizzarlo hanno scelto di unire le forze tra due gruppi politici diversi capitanati da Alessandro Azzoni per la Lega e Alfredo Bottazzi per Progetto in Comune, che sono i primi candidati in lista.

Insieme a loro ecco i nomi di chi scende in campo: Andrea Alzati, Bardelli Nicoletta, Biganzoli Francesca in Visconti, Camillo Brioschi, Silvana Giamberini, Stefano Guanzani, Gabriele Guidolin, Gaetano Tessera, Maria Grazia Vignaroli e Daniele Zorzo.