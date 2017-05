La star del basket Danilo Gallinari a Tradate. È la nuova iniziativa organizzata dalla “The Boga Foundation” di Tradate per Sabato 27 Maggio nella prestigiosa sede di Habitare in via Fiume 63 a Tradate. Si tratta degli stessi organizzatori che avevano portato, nel mese di marzo Bebe Vio alla biblioteca Frera, riscuotendo un enorme successo di pubblico.

Ora tocca, alla stare internazionale del Basket. Danilo Gallinari, il Gallo, 28 anni, 2,09 m. di altezza, ala dei Denver Nuggets in NBA e della Nazionale italiana, dalle ore 19,00 incontrerà i suoi fans e si racconterà. Gallinari, figlio di Vittorio Gallinari, ex giocatore tra le altre di Olimpia Milano e Virtus Bologna, gioca come ala nelle fila dei Denver Nuggets nella prestigiosa NBA americana.

Sarà uno dei leader azzurri della Nazionale Italiana ai prossimi Campionati Europei di basket in programma a fine agosto. La The Boga Foundation dei fratelli Felice, Fausto e Cesare Boga prosegue così il proprio impegno nei confronti della divulgazione artistica e culturale, valorizzando anche lo sport internazionale.