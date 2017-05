La storia a fumetti, raccontata da Becco Giallo

Cardano al Campo

Al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo ci si prende cura della memoria. Anche quella dolorosa, come quella delle stragi che hanno segnato il Novecento italiano. E fa memoria anche con il linguaggio del fumetto, grazie alla collaborazione – avviata già nei mesi scorsi – con l’editrice Becco Giallo.

Nei giorni dell’anniversario della strage di Brescia del 1974, questa sera venerdì 26 maggio, dalle 21.30, è ospite lo sceneggiatore delle graphic novel (due distinti volumi) dedicate alla strage di “Piazza della Loggia”, Francesco Baro Barilli, in compagnia del disegnatore Matteo Fenoglio.

Barilli e Fenoglio racconteranno con il dinamismo di un fumetto in due volumi una delle pagine più scure e più significative della Storia d’Italia a 43 anni di distanza da quel 28 maggio. Dopo quattro istruttorie e una dozzina di gradi di giudizio non c’è ancora un colpevole per l’attentato di Piazza della Loggia: avvenuto a Brescia il 28 maggio 1974, durante una manifestazione antifascista ha provocato 8 vittime e più di 100 feriti.