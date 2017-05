La strada per Bregazzana riaprirà quest’estate

Cantiere Strada per Bregazzana

Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati, insieme ai tecnici del Comune di Varese e del Comune di Induno Olona, hanno effettuato un sopralluogo lungo la strada che collega il borgo di Bregazzana di Varese con la statale 233 della Valganna, strada chiusa da diversi anni a causa di varie frane e smottamenti.

“Oggi abbiamo visionato lo stato di avanzamento del cantiere e abbiamo dato una forte accelerata ai lavori che dovrebbero concludersi entro la metà di giugno e di conseguenza dovremmo poter riaprire presto la strada per Bregazzana”, ha detto Andrea Civati, assessore ai Lavori pubblici.

“Il sopralluogo di questa mattina ha interessato il cantiere in corso di ultimazione da parte del Comune a cui l’Amministrazione varesina ha compartecipato al 50% dei costi, per una spesa di 20 mila euro. Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale eseguirà anche diverse opere nel tratto più vicino al borgo di Bregazzana, realizzando dei muri di contenimento, la posa di guardrail e altri interventi per la sicurezza stradale in modo da poter riaprire la strada nelle prossime settimane”.