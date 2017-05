La street food parade “made in Cassano” alla conquista di Milano

E’ da un anno che l’associazione culturale Le Officine di Cassano Magnago porta la sua street food parade in ogni angolo della provincia (e non solo): Cassano Magnago, Busto Arsizio, Legnano. Un progetto che ha spaziato dalle caldi notti estive fino alle fredde giornate invernali. E che ora fa un balzo e arriva a Milano.

«Siamo stati selezionati all’interno della Milano Food Week per portare la nostra street food parade in via Tortona» racconta Alberto Costalunga, presidente dell’associazione che ha fatto mangiare decine di migliaia di persone proponendo oltre 250 ristoratori on the road. «Un bel successo per noi -continua- dal momento che Milano ha guardato in provincia e ha deciso di chiamarci per un evento così importante». E così fino all’11 maggio una selezione dei migliori truck che in questi mesi hanno calcato le strade della provincia arriveranno nel cuore della movida milanese, all’interno del cortile di BASE (di fianco al Museo Mudec, ndr).

Questa volta però non ci sarà l’ormai consolidata tradizione della silent disco ad accompagnare le serate ma a fare da cornice ai truck ci sarà il Surf and Skate film festival, con la proiezione di film, esposizioni ed esibizioni. L’appuntamento è fino a giovedì 11 maggio, tutti i giorni dalle 12 a mezzanotte. Per ogni ulteriore informazione potete cliccare qui.