“La teoria del gender”, incontro in Sala Bersaglieri

“La teoria del gender – Il grande nemico della famiglia”. L’incontro è in programma per mercoledì 7 giugno, alle 20 e 45 alla Sala Montanari e vedrà la presenza di Silvana De Mari, medico chirurgo, psicoterapeuta e scrittrice fantasy e l’avvocato Gianfranco Amato, presidente Giurista per la vita e scrittore.