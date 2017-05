La Vela per la Vita, due incontri verso l’evento

Foto varie di vela, barche e velisti

I prossimi 10 e 11 giugno si terrà la XXXIII edizione del tradizionale raduno velico “La vela per la Vita”, una manifestazione sportiva a scopo benefico.

In preparazione dell’evento velico e al fine di presentare la nuova veste de “La vela per la vita”, sono stati previsti due momenti di incontro aperti al pubblico e alla stampa: venerdì 5 maggio dalle ore 19 alle 22 presso il Molo di Ranco (VA) e venerdì 12 maggio sempre dalle ore 19 alle 22 presso la Corte della Rocchetta ad Arona (NO); in entrambi in casi è stato organizzato un aperitivo con ricco buffet il cui ricavato verrà devoluto a La Vela per la Vita.