La vetrina come cestino dei rifiuti

Foto varie

Alza la serranda del negozio e trova chili e chili di spazzatura accumulata tra la vetrina e la saracinesca. La sorpresa è stata immortalata dalla nostra lettrice Jelena che si trovava a passare di lì proprio in quel momento. Il negozio in questione è sotto i portici in piazza Montegrappa ed è chiuso da tempo. Il fatto che si trovi nei pressi della fermata dell’autobus fa pensare che sia stato scambiato, dai molti utenti del trasporto pubblico locale e passanti, per un cestino dei rifiuti