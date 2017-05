L’Abba Show arriva al Giuditta Pasta per solidarietà

Venerdì 9 ottobre si conclude il percorso fatto dal teatro con le scuole della città, con tanto di singolare premiazione ispirata al teschio di Yorick

Domenica 14 Maggio allo ore 21 presso il Teatro “Giuditta Pasta” di Saronno, Saronno Point Onlus presenterà uno spettacolo musicale per continuare la raccolta fondi da destinate all’acquisto di un ecografo multidisciplinare postatile da donare al reparto di oncologia dell’Ospedale cittadino (nuovo progetto dell’Associazione).

L’ingresso al teatro è con un biglietto al prezzo di 15 euro in prevendita a Saronno al Bar Italia (Via Silvio Pellico 13), l’Angolo del Goloso (via san Giuseppe 63) e il Baloon Espresso Shop (vicolo del Caldo28/Piazza De Gasperi).

“TRIBUTO AGLI ABBA”

Sono stati il gruppo musicale pop svedese di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo, rendendoli uno dei gruppi più popolari nella storia della musica leggera. Il gruppo si costituì intorno al 1970 senza mai cambiare la loro formazione:i Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstd (meglio conosciuta come Frida). Quattro anni dopo erano già all’apice della loro carriera musicale dopo aver vinto l’edizione dell’Eurofestival nel 1974 con Waterloo; da allora raggiunsero grande successo e popolarità mondiali. Il Gruppo si sciolse nel 1982 e, da allora, nessuna riunione è mai stata progettata dai quattro; nel 2000 fu proposto agli Abba di riunirsi per un tour di 100 concerti in cambio di un compenso pari ad un miliardo di dollari, ma rifiutarono “per non deludere i fan”.

Lo spettacolo che proponiamo è un doveroso omaggio ad una grande band, le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio “cult”, anche grazie al musical teatrale “Mamma mia” ed al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan.

Le canzoni sono eseguite interamente dal vivo da una band che supporta le due voci femminili. Ma non è solo la musica a fare grande spettacolo, numerosi cambi di abito, coreografie. Niente è lasciato al caso perché il pubblico possa divertirsi ed emozionarsi.