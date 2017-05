Lago di Comabbio Run – Corri con Samia, ecco la terza edizione

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

«Un inno alla vita e alla voglia di correre. Questa è l’eredità che ci ha lasciato Samia, che vogliamo ricordare domenica» queste le parole degli organizzatori, Luciano Rech del G.A.M. Whirlpool e Marco Rampi di AFRICA&SPORT.

Tutto pronto per la Lago di Comabbio Run – Corri con Samia 2017. Dopo i successi di partecipazione delle scorse edizioni, il traguardo dei 1.000 partecipanti è l’obiettivo dichiarato della manifestazione che si svolge lungo i 12km della pista ciclo-pedonale che costeggia il Lago di Comabbio, nello scenario prealpino del varesotto.

Inserita all’interno del circuito di gare del Piede d’Oro del Varesotto, è già una “classica” del territorio dei Laghi con l’ambizione di essere una manifestazione che unisce l’aspetto sportivo, la solidarietà e la promozione del territorio. «Vogliamo infatti che questa nostra manifestazione, oltre che per il rilievo sportivo proprio dell’evento agonistico e per quello sociale collegato alla memoria di Samia – sottolineano gli organizzatori Luciano Rech e Marco Rampi –, diventi sempre più importante anche quale fattore di attrattività territoriale.

Da qui la proficua collaborazione con la Varese Sport Commission, iniziativa della Camera di Commercio che valorizza il nostro territorio quale sede ideale per vivere lo sport nella sua pienezza, conoscendo anche le bellezze ambientali e artistiche proprie di Varese e la sua provincia».

Pre-iscrizioni ancora aperte (via email a info@africasport.it) o il giorno stesso della gara fino alle ore 9:00 (4€ o 14€ con maglietta tecnica a ricordo della manifestazione, 2€ o 12€ per i ragazzi/e fino a 15 anni).

Al percorso “classico”, si affianca uno per le famiglie ed i meno allenati di 4,4km oltre al mini giro (800 metri) per i bambini under 10 anni.

Non mancheranno la sempre apprezzatissima maglietta tecnica a ricordo della manifestazione (è ancora possibile prenotarla) ed i ricchi premi individuali e per i gruppi.

Partenza ed arrivo all’area feste del Parco di Ternate, dove fin dalla sera precedente sarà possibile fermarsi per mangiare, ascoltare buona musica e guardare la finale di Champions League sul maxischermo grazie alla due giorni organizzata dai Betty Boys.

Per chi viene da lontano e volesse approfittare per conoscere un po’ del territorio del Varesotto, quest’anno non mancano le proposte di soggiorno per il weekend che Varese Sport Commission e Varese Convention & Visitors Bureau hanno studiato appositamente per i runner della Corri con Samia. Ad oggi il gruppo più lontano viene da Roma.

La Corri con Samia è un evento reso possibile grazie al contributo di: Fondazione Comunitaria del Varesotto, Whirlpool, Varese Sport Commission, Avis Whirlpool, Centro San Martino, ProAction, Artestampa, CRAL Whirlpool ed il design di Francesca Cecchini.