“L’agriturismo non c’è più, almeno togliete i cartelli”

L\'agriturismo fantasma

Perché non andiamo a mangiare all’ agriturismo?

Ma si.. una bella idea. Ho visto un cartello, sulla SS394, che porta addirittura il logo del consorzio Lombardo degli agriturismo…Una garanzia!

Perché no….Seguiamo i numerosi cartelli, passando per Roggiano Valtravaglia dopo qualche km e qualche curva..eccoci arrivati.

Che cosa si presenta ai nostri occhi?..La desolazione e abbandono.

Capisco, sempre a Roggiano, le scritte "storiche" per il passaggio del Giro d' Italia ai tempi di Coppi e Bartali…

Egregio Direttore,

Ora una serie di considerazioni…

Vogliamo fare turismo?

Nessuno che si è preoccupato di rimuovere una segnalazione fuorviante e datata?

E il fantomatico consorzio che appare in bella vista sui cartelli?…cosa è lì a fare?

Non da meno l’agriturismo è chiuso ormai da 15/20 anni.

Non sono necessarie misure straordinarie, coinvolgimenti di Enti assurdi, basta solo del buonsenso.

Cordialmente

Alessandro