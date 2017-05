Lamiera pericolante, chiusa per un’ora la superstrada per Malpensa

Cardano al Campo generico

La superstrada 336 “della Malpensa” è stata chiusa in entrambe le direzioni, sia verso l’aeroporto sia verso l’A8, a causa di una lamiera pericolante sull’imbocco della galleria che sottopassa l’abitato di Cardano al Campo.

Intorno alle 12.30 la Polstrada di Busto-Olgiate è intervenuta sulla carreggiata in direzione Busto dopo le prime segnalazioni: si trattava di una lamiera metallica che sostiene i pannelli di protezione sul portale della galleria.

I vigili del fuoco, intervenuti in posto con autopompa e autoscala, hanno verificato le condizioni del manufatto e si è concordata la sospensione della circolazione su entrambe le carreggiate, in via precauzionale, all’incirca fino alle 13.30, quando è stato rimossa la lamiera. Successivamente sono state fatte altre verifiche sull’altro portale, da parte deitecnici Anas: anche questa fase ha previsto una (più breve) chiusura al traffico, intorno alle 15.30-16.00, come spiegano da Anas.

(foto inviata da un lettore)

Dalle 16.30 la circolazione sulla superstrada è ritornata pienamente regolare.