Lancia un bicchiere in faccia al fratello e lo ferisce gravemente

Un 50enne residente in paese, R.A., ha ferito il fratello minore., colpendolo all’occhio con un bicchiere. È stato arrestato dai carabinieri di Castelletto Ticino.

È successo domenica 28 maggio: in preda forse ad un raptus, durante un acceso diverbio sorto per futili motivi con suo fratello più giovane mentre si trovavano a tavola per il pranzo, il 50enne ha scagliato un bicchiere di vetro contro il viso del famigliare, procurandogli una grave ferita all’occhio.

Il ferito è stato trasferito presso l’ospedale Maggiore di Novara, dove si trova tuttora ricoverato, non in pericolo di vita.

Il pronto intervento dei carabinieri permetteva comunque in breve di trarre in arresto l’autore del gesto, già peraltro noto alle forze dell’ordine. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Novara, a disposizione dell’autorità giudiziaria: l’udienza di convalida è fissata in giornata.