L’aperibaratto di Garage58 arriva a Varese

Baratto

Un aperitivo all’insegna del bere, della musica e dello scambio di oggetti che non occorrono più.

E’ quello che si svolgerà al Caffè La Cupola in Piazza Giovanni XXIII a Varese questa sera – giovedì 25 maggio – dalle 18 alle 21. Un “aperibaratto” organizzato da Garage58, il progetto di riciclo, riuso e riduzione dei rifiuti, ideato da Elisa Maggio.

Ogni partecipante dovrà portare un massimo di 15 oggetti in buono stato e questi verranno suddivisi in quattro categorie in base al valore. Ogni oggetto verrà scambiato con un altro della stessa categoria.

L’evento si presenta come una buona occasione per non sprecare cose che si possono ancora usare e per apprezzarne il valore, ma anche per conoscere nuove idee, nuove persone e un nuovo modo di vivere, più attento e rispettoso per l’ambiente.

Ingresso libero