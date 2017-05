L’arte in movimento che finirà… nel Ceresio

Porto Ceresio - Arte in movimento 2017

Ancora un fine settimana di Arte in movimento a Porto Ceresio, dove la scorsa settimana è stata inaugurata nella sala espositiva di piazza Luraschi una bella mostra collettiva che avrà il suo epilogo con un “tuffo” nel lago.

Galleria fotografica Porto Ceresio - Arte in movimento 2017 4 di 7

Sabato 20 e domenica 21 maggio, due sculture in metallo che fanno parte della mostra – lo scheletro in ferro di un Besanosauro e un pesce con 160 pesciolini sospesi – saranno esposti in piazza Sant’Ambrogio. Le sculture – realizzate dagli “Artisti in Movimento” – saranno in seguito immerse nel lago a cura dei sommozzatori del gruppo Go Diving.

Fino a domenica prosegue anche la mostra della stessa associazione artistica presso la sala espositiva di piazzale Luraschi con dipinti, sculture, incisioni, ceramiche, vetrate artistiche e fotografie.

La mostra può essere visitata venerdì 19 maggio dalle 20 alle 23, sabato 20 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23, e domenica 21 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Gli artisti partecipanti sono Alida Bardelli (Pittura), Ana Elena Sasu (Pittura su vetro), Anna Maria Drozd (Acquarello-Arte su tessile), Anna Maria Ferrara (Pittura-Fotografia), Anna Nacca (Acquarello), Anna Maria Robecchi (Acquarello), Antonio G. Cosentino (Fotografia), Carlo Proverbio (Pittura), Cristina Taiana (Pittura-Incisione), Daniela E. Meda “Deda” (Pittura), Enrico Milesi (Pittura-Scultura-Poesia), Fabrizio Menotti “Dodo” (Scultura in ferro), Gabriele Piccardi (Pittura-Scultura), Giancarlo Magnoni (Ceramica Raku), Gianmaria Viviani (Scultura-Poesia), Giovanna Mingoia (Scultura), Giuliana Nocco (Pittura-Vetrate artistiche), Marcello Papaleo (Scultura), Maria Milione (Pittura), Maurizio Tadiello (Pittura), Roberto Gallazzi (Pittura-Ceramica).

Sul lungolago di Porto Ceresio è possibile anche vedere alcuni murales realizzati dagli Artisti in Movimento nel 2014, 2015 e 2016.