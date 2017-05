L’assessore: “Winx, una proposta per i più giovani che ha girato le città d’Italia”

Cultura e turismo: Roberto Cecchi, un altro tecnico scelto dal sindaco. E’ stato dirigente di diverse sovrintendenze ai beni culturali, direttore d’area del Mibac, sottosegretario alla cultura del governo Monti, è stato anche uno dei dirigenti che ha

“Ancona, Forte dei Marmi, Cesenatico, Pordenone, Bari e ancora ospiti della regione Friuli Venezia Giulia. Non vorrei dovermi dilungare ma ho citato solo alcune delle località in cui si è svolto o si svolgerà quest’anno lo spettacolo che domenica animerà i Giardini Estensi di Varese. Uno spettacolo pensato per i bambini che si svolge in tutta Italia. Mi sembra strano che solo a Varese susciti tutte queste critiche”.

È il commento dell’assessore alla Cultura e Turismo, Roberto Cecchi, alle polemiche sullo spettacolo delle Winx a Varese sollevate in particolare dal consigliere comunale della Lega Nord Marco Pinti.

“Si dice sempre che si devono organizzare più proposte per i più giovani – continua l’assessore Cecchi – e quando lo si fa le iniziative vengono criticate. Mi auguro che invece sabato i Giardini di Varese vedano la presenza di tanti bambini e genitori con l’unico scopo di trascorrere qualche ora in allegria. In più, tra sabato e domenica, la nostra città sarà animata da tanti altri eventi: da mostre importanti fino al concerto di Antonella Ruggiero proprio nei Giardini Estensi, da appuntamenti enogastronomici in centro fino alle iniziative che si svolgeranno nei nostri siti Unesco, l’Isolino Virginia e il Sacro Monte ”.