L’autobus inchioda a causa di una mancata precedenza, 8 feriti

scontro fra auto e bus in via Grandi a Varese

Nella mattinata di oggi (mercoledì) la brusca frenata di un autobus dell’Avt ha causato otto feriti tra i passeggeri a bordo dei quali due in condizioni serie (immagine di repertorio).

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, a causare la frenata sarebbe stata un’auto che, uscendo da via Robbioni per immettersi in via Veratti, non ha dato la precedenza all’autobus che proveniva dal centro e viaggiava sulla corsia riservata.

L’autista ha dovuto letteralmente inchiodare per evitare lo scontro con la vettura. Otto passeggeri (5 donne e 3 uomini di età variabili che vanno dai 25 agli 84 anni) sono rimasti feriti, sei in modo lieve. I due feriti in codice giallo sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.