Lavori in corso in stazione, per la nuova biglietteria

Ancora qualche settimana e poi lo scalo di piazza Cadorna potrà contare su una rinnovata biglietteria. Nell’altrio principale della stazione infatti è stato chiuso al pubblico lo spazio degli sportelli. Una scelta resa necessaria dai lavori in corso dietro alle veneziane per migliorare e potenzionare gli spazi destinati al personale che offre il servizio di vendita ed informazione ai viaggiatori.

La biglietteria è stata provvisoriamente trasferita nella sede di “My Link Point” nel piccolo atrio tra la biglietteria ufficiale e l’edicola. Lo spazio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 6,10 alle 19 mentre nel weekend dalle 7,10 alle 19. Una soluzione decisamente provvisoria che allunga i tempi di attesa soprattutto negli orari di punta o quando vengono rinnovati gli abbonamenti ma pensata per non lasciare sguarnito lo scalo ferroviario.

Diversi i cartelli informativi posizionati in tutto lo scalo ferroviario anche per ricordare gli utenti la possibilità di acquistare il biglietto all’emettitrice automatica presente in stazione, online tramite l’e-store o tramite l’app Trenord. Non solo: è possibile anche l’acquisto dei biglietti direttamente a bordo del treno. Il servizio comporta una maggiorazione pari a 4,20 euro non solo l’acquisto deve essere fatto recandosi tempestivamente dal personale di bordo in caso contrario scatta la sanzione.

Il cantiere dovrebbe concludersi a metà maggio: per pendolari e viaggiatori ci vorrà ancora un po di pazienza ma presto potranno usufruire di una biglietteria che sarà ammodernata e resa più funzionale.