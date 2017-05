Le bandiere di Croce Rossa sventolano sui municipi

Le bandiere della Croce Rossa sventoleranno per una settimana a Gallarate, Cassano Magnago, Somma Lombardo e Sumirago. È l’iniziativa del Comitato di Gallarate per lanciare le iniziative della settimana internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. E anche un modo per rafforzare il legame con il territorio, rappresentato dal coinvolgimento dei sindaci dei tre Comuni sede di Croce Rossa oltre che di quello di Cassano.

Il presidente Mirto Crosta – affiancato dai consiglieri Nicola Cosma, Simone Zendali, Francesca Lauretano, Claudio Bonicalzi – ha ricordato la multiforme attività della Croce Rossa, anche a Gallarate, nelle sei aree operative. Nel soccorso e nell’assistenza sanitaria, ma anche ad esempio nel sociale (con il progetto Prossimità Urbane, avviato lo scorso anno). «Stiamo predisponendo anche una nuova mappa dei servizi per i cittadini di Gallarate» ha spiegato ancora Crosta. «Un lavoro che vorremmo ampliare anche su altri Comuni».

Le bandiere della Croce Rossa sono state consegnate ai sindaci Andrea Cassani, Stefano Bellaria, Mauro Croci, Nicola Poliseno.

Il Comitato di Gallarate, in occasione della giornata internazionale, promuove a Volandia anche una due giorni con una serie di iniziative, un convegno, una mostra storica: cliccando qui trovate tutti i dettagli.