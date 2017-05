Le chiusure sulla A-9

busto arsizio varie

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle ore 22:00 didomani, giovedì 11, alle ore 05:00 di venerdì 12 maggio, sarà il tratto compreso tra Como Centro e la dogana di Chiasso, in direzione della Svizzera, per lavori di manutenzione. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro, si dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria percorrendo la SP17 transitando da San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino e Via Bellinzona, fino a raggiungere la Dogana di Ponte Chiasso.

Sarà, contestualmente, chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata verso Lainate. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata di Fino Mornasco.

