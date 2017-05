Le imprese di Varese al “Premio Industria Felix”

foto varie di eventi vari

La Lombardia celebra l’eccellenza imprenditoriale e anche le imprese varesine vengono premiate. Si è tenuta questa mattina a Milano, nell’Auditorium di Assolombarda, la prima assegnazione del “Premio Industria Felix – La Lombardia che compete”, organizzata dall’associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria Lombardia, dell’Università LUISS Guido Carli, di Cerved e Ansa (quest’ultima come media partner).

Numerosi i riconoscimenti andati ad aziende della regione.

Quelle ritenute migliori. Sotto e per quali profili? Principalmente tre:

· il premio alle “Alte Onorificenze” sia per le grandi imprese e sia per le Pmi che realizzano le migliori performance gestionali a livello assoluto regionale e per singole province;

· il premio alle “Alte Onorificenze” per i “campioni regionali” per singoli settori;

· le menzioni di bilancio per chi stabilisce primati di bilancio provinciale e regionale rispetto ai principali parametri, quali il fatturato, l’attivo, il Mol, l’utile e il patrimonio netto, la liquidità, il numero di addetti, il Roe e il Roi.

Discriminanti che hanno visto primeggiare le seguenti imprese del Varesotto:

· Orsi Mazzucchelli Spa, come miglior performance gestionale tra le grandi imprese della provincia di Varese;

· Eolo Spa, come miglior performance gestionale tra le Pmi della provincia di Varese;

· Econord Spa, come “campione regionale” assoluto nel settore dell’energia e delle utility;

· Whirlpool, a cui sono adante le menzioni di bilancio per la migliore impresa del territorio di Varese per le voci miglior fatturato, miglior attivo, miglior numero di addetti;

· Bticino Spa, a cui sono andate le menzioni di bilancio per la migliore impresa del territorio di Varese per le voci patrimonio netto e utile netto;

· Diva Spa, a cui è andata la menzione di bilancio per la migliore impresa del territorio per liquidità.

L’assegnazione dei premi è stata basata sui dati Cerved, legati ai bilanci dell’anno 2015 (gli ultimi disponibili) di 31mila società di capitali con sede legale in Lombardia e fatturati compresi tra i 2 milioni e i 19,7 miliardi di euro (primato regionale per volume di affari). A scegliere le migliori imprese è stato un Comitato Scientifico composto dai delegati di LUISS Guido Carli e di Confindustria Lombardia.