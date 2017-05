Le mamme si trasformano in cartelli stradali, flash mob per la sicurezza

La settimana della sicurezza stradale di Olgiate Olona coinvolge anche le mamme che ieri, mercoledì, hanno posato per un flash mob davanti alle scuole con in mano i cartelli che indicano la velocità massima di 40 km/h.

