“Le piante son brutte bestie – La scienza in giardino”

Perché è impossibile staccare l’edera dai muri? Cosa unisce un giglio che sboccia e un viticcio che si avvolge?

Dopo aver ereditato un giardino di città, un botanico da laboratorio inizia a osservare aiuole, prati e vasi con lo sguardo della biologia, della chimica, dell’ecologia e della fisica, sporcandosi le mani e imparando sul campo che le piante non sono le creature semplici e angelicate che crediamo.

Una prospettiva che ci porterà a scrutare orti privati, parchi urbani e balconi fioriti con occhi diversi, facendoci cambiare idea su qualche abitudine nella gestione dei giardini non sempre davvero amica dell’ambiente.

Sabato 13 maggio, alle ore 16.30, a Villa della Porta Bozzolo, a cura del Gruppo FAI Valcuvia, si terrà la conferenza di Renato Bruni di presentazione del suo ultimo libro,”Le piante son brutte bestie” che segue di non molto l’altro suo fortunato lavoro, “ Erba Volant” presentato lo scorso anno, sempre a Villa Bozzolo.

Renato Bruni è professore associato in Botanica/Biologia farmaceutica presso il dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Parma. In laboratorio si occupa dei metaboliti secondari delle piante e dei loro impieghi, mentre in rete cura il blog Erba Volant, raccontando come lo studio delle piante e dei loro effetti sia una cosa più difficile di quanto si creda. Anche per questo, più conosce le piante e più si convince che siano bestie complicate.

L’evento a contributo è aperto a tutti con possibilità di iscrizione e rinnovo al FAI in loco.

Il contributo per la conferenza è di euro 5 per gli aderenti e di euro 8 per i non aderenti

Possibilità di fermarsi all’aperitivo con buffet presso il ristorante di Villa Bozzolo – euro 15 (con prenotazione entro giovedì 11 maggio)-

Per chi lo desiderasse, nell’ambito delle attività promosse in Villa durante tutto il mese che culmineranno con la mostra mercato “Rose di Maggio” (27 e 28 maggio) sara’ possibile effettuare UNA VISITA GUIDATA al parco e al roseto di Villa Della Porta Bozzolo alle ore 15.30 (prenotazione e contributo euro 3 )

Per informazioni e prenotazioni:

Marilena cell. 333/2927728 –

gruppofai.valcuvia@fondoambiente.it – faibozzolo@fondoambiente.it