Le quinte della Dante salutano la scuola con “Peter Pan”

Peter Pan

Un grande spettacolo, con balletti, scenografie, coreografie e recitazione tutti curati dei bambini delle classi quinte della scuola primaria Dante Alighieri. I piccoli salutano così l’ultimo anno prima delle scuole medie, accompagnati per tutto il percorso formativo dalle maestre che li hanno seguiti in questi cinque anni. Lo spettacolo “Peter Pan” è in programma per giovedì 25 maggio, alle 20.30 al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone.