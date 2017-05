Lega Nord, tutti i candidati in lista

Tante novità e tante conferme nella lista dei candidati della Lega Nord, che sostiene l’ex sindaco Dario Galli alle prossime elezioni amministrative dell’11 maggio. Non ci sarà il capogruppo in consiglio comunale, Davide Fratus, che ha dovuto rinunciare per motivi di lavoro.

Ma ci sono diverse altre conferme. Come quella di Stefano Candiani, anche lui sindaco per dieci anni e oggi senatore a Roma. Oppure Mario Clerici, da diversi anni presidente del Parco Pineta, il segretario cittadino Alessandro Morbi e il giovane Federico Martegani. Confermate anche le presenze dell’ex consigliere comunale Fabio Tonazzo e dell’ex assessore all’urbanistica Giovanni Russo.

Ecco tutto l’elenco dei candidati della Lega Nord: