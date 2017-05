Lega: “Siamo contenti: i Saronnesi hanno accolto il nostro appello”

Claudio Sala, Lega Nord

Il bilancio del consigliere comunale Claudia Sala sul gazebo organizzato in città per incontrare i cittadini:

Risultato più che positivo per il gazebo della sezione cittadina presente in Piazza, Sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.

Tante persone si sono fermate a parlare con i nostri consiglieri comunali presenti ed i vari presidenti delle commissioni, in merito a ciò che l’amministrazione ha fatto nel corso del 2016.

I volantini che abbiamo realizzato sono stati distribuiti completamente, suscitando l’interesse dei cittadini ed accendendo il dibattito sui risultati ottenuti.

Tra le tematiche più gettonate, la sicurezza e la bonifica dell’ex area Cantoni, dove per quest’ultima abbiamo ricevuto molti elogi dai cittadini interessati.

Siamo contenti che i Saronnesi abbiamo anche accolto il nostro appello di presentarsi al nostro gazebo per segnalare problemi e criticità della Città.

Abbiamo raccolto diverse segnalazioni anche in forma scritta, che ci impegneremo a presentare agli uffici di competenza, precisando che da noi la critica è sempre ben accetta, purché sia costruttiva.

Anche la poesia che abbiamo preparato in occasione della festa della mamma è stata molto apprezzata, ed ha riscosso grande successo tra gli amanti del genere. Nel corso del pomeriggio sono state distribuite più di 400 copie, avvolte a pergamena e chiuse da un elegante nastrino verde, questo a dimostrazione che noi leghisti non siamo poi così rozzi e cattivi, come vogliono dipingerci.

Tra i presenti al gazebo anche il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli, il capogruppo Angelo Veronesi ed il segretario di circoscrizione Davide Borghi.

Il mio personale ringraziamento va a tutti i militanti e sostenitori che, con il loro impegno, hanno contribuito alla riuscita di questo evento.