Letteratura e laboratori per bambine nel weekend del Maga

Marcello Morandini Maga

Doppio appuntamento questo weekend al Museo Maga di Gallarate.

Venerdì 5 Maggio 2017 alle ore 21.00 si svolgerà la presentazione del libro vincitore del premio Leonardo Sciascia “​Malerba” di Carmelo Sardo e Giuseppe Grassonelli.

Carmelo Sardo, giornalista, scrittore e redattore televisivo, è la persona a cui Grassonelli decide di affidare la sua incredibile storia, raccontata in Malerba, libro vincitore di diversi premi, tra cui il prestigioso “Leonardo Sciascia Racalmare 2014”; un libro tradotto in molte lingue e apprezzatissimo all’estero per la tematica forte e straordinariamente umana, come dimostrano le lusinghiere recensioni di prestigiose testate europee, tra cui “ The Guardian” e “El Mundo”. Malerba è diventato un film, vincitore del festival “Visioni dal mondo”. Ingresso gratuito.

Domenica tornano i laboratori per famiglie “Quale ritmo? Segni suoni e colori” dalle 15.00 alle 17.00. I suoni hanno un colore ?… I segni si possono “suonare”? Sì, attraverso l’associazione di ritmi musicali e sequenze visive sperimenteremo come! E se a casa hai un piccolo strumento musicale portalo pure, entrerà a far parte della nostra orchestra.

Attività gratuita su prenotazione. Indicato per bambini dai 3 agli 11 anni

Per informazioni e prenotazioni:

T: 0331 706011-51-52

didattica@museomaga.it