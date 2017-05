Lettura collettiva per gli studenti dello Stein

besnate

Questa mattina 4 maggio 2017, gli studenti dell’Istituto superiore “Edith Stein”, che hanno partecipato al Concorso letterario in lingua spagnola “¡Quién busca encuentra! (Chi cera trova! ) bandito dalla biblioteca scolastica e basato sul libro di Eduardo Mendoza: “Nessuna notizia di Gurb”, daranno vita, nell’ambito della manifestazione nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI http://www.ilmaggiodeilibri.it/ ad una lettura collettiva a voce alta in alcuni luoghi di Gavirate non solitamente destinati alla lettura ( la piazza del supermercato UNES, la residenza per anziani Bernacchi – Arioli , il Caffè pasticceria Cardy , la piazza del Comune etc. )

Brevi letture in italiano e spagnolo che ci interrogano sulle incongruenze del paesaggio urbano e sulla necessità di salvaguardarlo e reinventarlo. Ultima tappa sarà la Biblioteca comunale dove gli studenti incontreranno altri lettori ed insieme leggeranno a voce alta citazioni, pensieri, testi poetici di scrittori spagnoli e sudamericani. A conclusione la premiazione delle squadre vincitrici del Concorso.

L’iniziativa avrà luogo giovedì 4 maggio 2017 dalle 10 alle 12.30