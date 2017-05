Levante: le date del tour 2017

musica generica

Dopo il successo ottenuto sul palco del Concertone del 1 maggio in Piazza San Giovanni, la cantautrice che sta tracciando la strada del nuovo pop italiano, debutta stasera all’Atlantico con il suo nuovo spettacolo live “NEL CAOS”.

Quella del Primo Maggio è stata una specialissima “prova generale” di uno spettacolo dal vivo che si preannuncia stupefacente ma del quale non sono stati svelati dettagli, per la precisa volontà di Levante di lasciare al pubblico che sarà presente ai concerti lo stupore e l’emozione di partecipare per la prima volta allo show che lei ha ideato e realizzato per il suo ritorno live.

Ma già nella breve anticipazione sul palco del Primo Maggio, la cantautrice non ha potuto nascondere l’enorme energia delle sue performance dal vivo regalando al pubblico presente, oltre al singolo “non me ne frega niente” che continua a dominare l’airplay radiofonico, due tracce del nuovo disco in assoluta anteprima live: “Diamante” e “Gesù Cristo Sono Io”.

Sui palchi delle principali città italiane Levante presenterà i brani del suo ultimo album di inediti “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti” (Carosello Records) – uscito lo scorso 7 aprile e subito ai vertici della classifica FIMI TOP OF THE MUSIC GFK degli album più venduti – e quelle canzoni dei precedenti album (Manuale Distruzione e Abbi Cura Di Te) che hanno segnato la sua carriera artistica rendendola passo dopo passo una delle più apprezzate e credibili artiste italiane.

NEL CAOS TOUR 2017

4 maggio ROMA – Atlantico live

5 maggio PERUGIA – Afterlife live club

6 maggio BOLOGNA – Estragon Club

12 maggio RONCADE (TV) – New Age club

13 maggio VENARIA REALE (TO) – Teatro Concordia

16 maggio MILANO – Alcatraz

Prevendite disponibili su Ticketone: http://bit.ly/nelcaosLEVANTE