Levante, le date del tour estivo 2017

Un successo di pubblico e critica quello di Levante, che con il suo ultimo album “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti” (Carosello Records / INRI) – uscito lo scorso 7 aprile – è balzata subito ai vertici della classifica FIMI TOP OF THE MUSIC GFK degli album più venduti.

Dal vivo Levante porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica rendendola una delle più apprezzate artiste italiane.

Queste le prime date confermate di “Estate Nel Caos tour 2017”, prodotto da OTRlive:

3 GIUGNO – PORDENONE (POP FESTIVAL)

9 GIUGNO – PISA (METAROCK)

30 GIUGNO – CIVITELLA DEL TRONTO (TE) (ONIRICO FESTIVAL)

7 LUGLIO – AREZZO (MENGO MUSIC FEST)

21 LUGLIO – BELLARIA (RN) (SULLASABBIA FESTIVAL)

22 LUGLIO – COLLEGNO (TO) (FLOWERS FESTIVAL)

4 AGOSTO – LAMEZIA TERME (CZ) (COLOR FEST)

6 AGOSTO – SAN SEVERINO LUCANO (PZ) (POLLINO MUSIC FESTIVAL)

11 AGOSTO – BRESCIA (FESTA DI RADIO ONDA D’URTO)

12 AGOSTO – RISPESCIA (GR) (FESTAMBIENTE)

2 SETTEMBRE – SESTO SAN GIOVANNI (MI) (CARROPONTE)

3 SETTEMBRE – TREVISO (HOME FESTIVAL)

9 SETTEMBRE – ROMA (VILLA ADA FESTIVAL)

15 SETTEMBRE – MODENA (ARENA DEL LAGO)

Da venerdì 12 maggio è in tutte le radio “Pezzo di me (feat. Max Gazzè)” il nuovo singolo di Levante. La canzone, in duetto con Max Gazzé, è un travolgente uptempo estivo che gioca spregiudicatamente sull’ambiguità della pronuncia per sbeffeggiare il politicamente corretto. Il testo racconta del senso di smarrimento dopo un addio tra due innamorati (Un altro addio/cadere nell’oblio/cercarsi per un po’ /nel whisky di un bistrot) e di come il tempo lenisca ogni ferita e si possa reagire alla delusione attraverso l’ironia (Un giorno qualunque mi ricorderò/di dimenticarti dentro a un cestino/Tu sei un pezzo di me).

Levante è nella nuova giuria di X Factor, il talent show di Sky. In seguito all’annuncio ha dichiarato sulla sua pagina Facebook: “Quello che sto per fare è bello, sarà un’esperienza formativa, divertente ed emozionante e Santo Cielo sono gomito a gomito con uno dei miei miti di sempre e gli amici Mara e Fedez. Per me è sì!”

Levante è l’autrice che canta il nuovo pop. Un fenomeno sui social, migliaia di dischi venduti e concerti sold out.