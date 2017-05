Ligornetto, ancora una rapina ad un distributore

Ancora una rapina a Ligornetto, nei pressi del valico.

Questa mattina verso le 10.30 in via Cantinetta un individuo a viso scoperto, armato con una pistola, è entrato in un distributore con annesso negozio, ha minacciato una dipendente e si è fatto consegnare i soldi della cassa.

L’uomo è poi fuggito a piedi in direzione del confine. Non vi sono stati feriti. Le ricerche subito intraprese non hanno dato, per ora, esito positivo.

La Polizia cantonale ha diffuso gli elementi di riconoscimento dell’autore della rapina: si tratta di un uomo, corporatura normale, 160/170 cm di altezza, carnagione chiara, che indossava un cappellino e occhiali da sole a specchio. Vestiva pantaloni grigi e una felpa pure grigia.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.