L’infermiere di famiglia e le cure complementari

attività degli infermieri

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, nella sala matrimoni del Comune in via Sacco a Varese si svolgerà un incontro dedicato a questa figura e al suo ruolo nell’assistenza della popolazione.

Il titolo dell’evento che avrà inizio alle 14.30, è “Gli infermieri al fianco dei cittadini: migliorare il tuo benessere con le cure complementari”.

Nel corso dell’incontro si farà luce sul contributo teorico-pratico per agevolare il raggiungimento del benessere nella pratica quotidiana: si parlerà di “Nutraceutica” e del supporto degli alimenti sani nella prevenzione e nella cura delle malattie, delle tecniche comportamentali di gestione della salute mentale, di aromaterapia clinica come strumento per migliorare il benessere di se stessi e della persona assistita. Sarà presente Maria Stefania Venditti, infermiere di famiglia di Torino e consulente di nutraceutica.

Per informazione è possibile telefonare al nr 03321966748. I posti sono 50.